Леонков: российская разведка наводит панику на ВСУ

Несмотря на старания Киева усилить линию соприкосновения своими войсками, он терпит неудачу, так как российские военные этого не допускают. Об этом проинформировал военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт считает, что контрнаступления ВСУ в районе Харькова может и не случиться, потому что киевские власти хорошо понимают, что украинская армия в этом случае будет обречена.

Леонков отметил, что российские военные вовремя ликвидируют военную технику, прибывающую на позиции ВСУ, а действия российских разведчиков вселяют в ряды ВСУшников панику.

"Мы работаем на упреждение, и разведка у нас не зря ест свой хлеб. Она видит эти скопления, уничтожает, и у противника начинается откровенная паника", — сказал Леонков на YouTube-канале "СМЕРШ. Крымский фронт".

До этого Леонков уже говорил, что без сосредоточения тяжёлой военной техники, артиллерии и военнослужащих контрнаступление украинской армии в Херсоне невозможно, несмотря на все ранее звучавшие заявления Киева.