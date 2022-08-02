Леонков: без сосредоточения сил ВСУ о наступлении на Херсон нет и речи

Киеве не раз смело и на весь мир заявлял о предстоящем "контрнаступлении”. Но до сих пор реальной активности от националистов в направлении Херсона не наблюдается.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

"Пока что небольшие подразделения пытаются продвигаться на юге. Но это открытая местность, там всё видно издалека, и все эти попытки заканчиваются неудачей”, — отметил обозреватель в интервью изданию "Украина.ру".

По его словам, без концентрации бронированной техники, артиллерии, сил обеспечения и личного состава нет оснований говорить о каком-то наступлении бандеровцев.

Ранее сообщалось, что, если украинские формирования начнут "контрнаступать” на Херсон, российская армия немедленно нанесёт удар авиацией и "Искандерами”. Скопление ВСУ будет хорошо видно в открытой степи, поэтому скрыть все передвижения не удастся.