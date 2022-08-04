Киевский режим обязался не передавать третьим лицам и не экспортировать вооружение, переданное ему Берлином.
Об этом сообщили в правительстве Германии в своём ответе на парламентский запрос. Документ уже размещён на портале Бундестага.
"Федеральное правительство в целом принимает гарантии конечного использования предоставленного Украине оружия. Соответственно, Украина обязуется не экспортировать это оружие... или иным образом передавать его третьим лицам”, — сказано в ответе немецкого правительства.
Также сообщается, что в связи со спецоперацией, Германия сейчас "не может оценить возможность неконтролируемого распространения вооружения”, однако "осознает ответственность, связанную с его поставками”.
Документ указывает, что все поставки документируются Минобороны и Минэкономики и защиты климата Германии и поддерживается инициатива Европейского Союза по созданию базы данных по регистрации оружия, поставляемого на Украину.
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