Шурыгин: последней линией обороны ВСУ в Донбассе станет Краматорск и Славянск

Отступление подразделений ВСУ с позиций в районе Авдеевки и освобождение населённого пункта Пески можно считать крахом обороны Украины в этом направлении. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

О том, что ВСУ бегут из Артёмовска (Бахмута), Соледара и Авдеевки стало известно в четверг.

По словам аналитика, для спецоперации это имеет огромное значение. У ВСУ после этого останется последняя линия обороны: Славянск, Краматорск, Константиновка, пояснил он газете "Взгляд".

Если союзным силам удастся отбросить ВСУ до Славянска, то оттуда уже довольно сложно будет доставать пушками до Донецка, заметил собеседник издания.

Он добавил, что украинские военные все эти годы били по столице ДНР с территории от Авдеевки и Артёмовска до Славянска.

По мнению аналитика, операция не завершится после полного освобождения Донбасса. Он предположил, что будет следующий этап — освобождение Одессы и Николаева. А затем начнется освобождение Левобережья, заключил Шурыгин.