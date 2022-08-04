Суздальцев: Россия побеждает 50 стран сразу, а ВСУ пытаются сбежать из Донбасса

Украина на самом деле ищет оправдания, чтобы покинуть позиции в Донбассе. Президент Владимир Зеленский уже заявил о том, что там "артиллерийский ад". Таким образом ведётся подготовка общественного мнения к тому, что эту территорию придётся оставить. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев.

Эксперт считает, что в боях в Донбассе сейчас заканчивается перелом. В интервью изданию "Украина.ру" он выразил надежду, что территория ДНР будет освобождена в ближайшие две-три недели.

Он также добавил, что Россия противостоит на Украине в одиночку фактически 50 странам Запада. Союзников у неё нет, а есть только сочувствующие, которые однако помогать ей не будут, но её победой обязательно воспользуются, заметил аналитик.

"Вообще, это один из главных аргументов украинской пропаганды, что им помогают 50 стран мира. Правда, тут же есть контраргумент России, что мы воюем с 50 странами мира, и поэтому у нас такое медленное, но уверенное продвижение", — заключил собеседник издания.