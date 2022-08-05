Посольство РФ: в США развернули "охоту" на россиян при их выезде за границу

Вашингтон развернул настоящую "охоту" на россиян при их выезде за границу.

Об этом сказано в комментарии посольства РФ в США.

"Вашингтоном развёрнута настоящая "охота" на россиян при их выезде за границу", — в частности, написано в сообщении официального аккаунта посольства.

По данным дипломатов, с 2008 г. зафиксировано более 50 подобных случаев.

Ситуация осложнится после американских заявлений о "незаконности приговора" баскетболистки Грайнер, уверены эксперты.

Ранее пресс-секретарь администрации президента РФ Карин Жан-Пьер сообщила, что США призывают Кремль принять их предложение по обмену осуждённых в РФ американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер.