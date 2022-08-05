Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) при отступлении понесли потери личного состава в районе Соледара из-за подрыва на собственных минах. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, возле этого населённого пункта украинские военные также потеряли две единицы автомобильной техники в связи с хаотичным минированием местности.
"В районе Соледара отступающие подразделения ВСУ понесли безвозвратные и санитарные потери личного состава", — отметил Марочко.
Ранее сообщалось, что в Соледаре начались боевые действия за первые участки промышленной зоны. Этот город пока остаётся под контролем киевского режима. Как пояснили в Народной милиции ЛНР, артиллерия союзных сил подавляет огневые точки ВСУ в промзоне, постепенно продвигаясь вперёд. По украинским наблюдательным пунктам, расположенным в районе Соледара, работают танки.
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