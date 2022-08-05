Кнутов: ВС РФ добились перелома в ходе СВО и намерены испытать новое вооружение

Наступление российской армии от Соледара до Марьинки образовало некую "огневую дугу", в которой оказалась группировка ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса на украинских силовиков оказывается колоссальное давление со стороны союзных сил.

Кнутов считает, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от президента Владимира Зеленского вывести войска с Херсона для их возвращения на ранее занимаемые позиции из-за успешных действий ВС РФ. По мнению эксперта, в Киеве осознают, что вся территория Донбасса может перейти под контроль союзных сил.

"Это будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Зеленский сам отречётся от власти и сбежит", — заявил Кнутов в беседе с изданием "Украина.ру".

Более того, в скором времени ВС РФ начнут применять в ходе СВО новые виды вооружения. Эксперт уверен, что лазерный комплекс "Забияка" будет эффективен в борьбе с реактивными системами залпового огня HIMARS.

"В последующем появятся машины с электромагнитными пушками. Они смогут работать по дронам на большой высоте, которые невозможно засечь. В ближайшие годы это направление выйдет в приоритет. В ходе кампании на Украине мы поймем, как модернизировать это оружие", — отметил специалист.