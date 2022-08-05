Залужный: ВСУ отступили из Авдеевки из-за отсутствия артиллерийской поддержки

Украинский генеральный штаб подтвердил информацию о том, что силовики ВСУ отступили со своих позиций в районе Песок и Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Главком Валерий Залужный прокомментировал бегство солдат и попытался объяснить отступление.

По его мнению, войска ВСУ "вывели" из данного региона, поскольку было зафиксировано отсутствие артиллерийской поддержки. Во время своего доклада президенту Владимиру Зеленскому Залужный отметил, что поддержку должны были оказывать подразделения, которые переброшены на юг.