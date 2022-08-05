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Боевики 56-й отдельной бригады ВСУ в трусах записали видеообращение к Зеленскому

Силовые структуры

Военнослужащие 2-го батальона 56-й отдельной бригады ВСУ, которые располагаются на Авдеевском направлении, записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Боевики акцентировали внимание на противоправных действиях со стороны командиров.

Один из солдат отметил, что обучение длилось всего пять дней, после чего их отправили на передовую. Более того, по словам украинца, который обращался к главе киевского режима на русском языке, вооружение и обмундирование было некачественным.

"Личный состав экипирован плохо, из оружия имеются только автоматы. Никакой поддержки нам не обещают. Мы считаем, что это преступный приказ. Это приказ идти на верную гибель", — заявил он.

То ли из-за жаркой погоды, то ли из-за дефицита одежды некоторые солдаты на видео предстали в нижнем белье. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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