Полковник ГУР МОУ Попов ликвидирован на южном направлении

Представитель Главного управления разведки украинского военного ведомства (ГУР МОУ) Руслан Попов ликвидирован в ходе спецоперации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал военного ведомства Украины. Обстоятельства гибели полковника на южном направлении не раскрываются.

Согласно опубликованной информации, полковник уже вышел на пенсию. С 2014 года принимал участие в военных действиях на территории Донбасса.

"Также участвовал в вертолётных рейсах в Мариуполь в ходе боёв за город", — говорится в сообщении.