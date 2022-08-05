Представитель Главного управления разведки украинского военного ведомства (ГУР МОУ) Руслан Попов ликвидирован в ходе спецоперации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал военного ведомства Украины. Обстоятельства гибели полковника на южном направлении не раскрываются.
Согласно опубликованной информации, полковник уже вышел на пенсию. С 2014 года принимал участие в военных действиях на территории Донбасса.
"Также участвовал в вертолётных рейсах в Мариуполь в ходе боёв за город", — говорится в сообщении.
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