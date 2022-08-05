Военкор Руденко: союзные силы взломали оборону ВСУ в Авдеевке

Союзные войска России и Народной милиции продолжают успешно реализовывать поставленные задачи в ходе военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале опубликовал видео, в котором военнослужащий ДНР рассказал о взломе обороны ВСУ в Авдеевке. Солдат отметил, что союзные силы заняли первые траншеи в городе. На данный момент войска движутся ко второй линии обороны противника.

"Наши подразделения идут вперёд. Бойцы, которые штурмуют этот город, уверены, что скоро над Авдеевкой будет наш флаг", — написал военкор.