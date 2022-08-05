Вряд ли солдаты украинской армии просто так разбегутся. Ведь в рядах ВСУ на 70-80 процентов — русские жители Украины.
Об этом сообщил полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алехин.
По его словам, у всушников такая же смекалка и умение воевать, как и у освободительной армии.
В зоне боевых действий у человека действительно удваиваются силы, уверен обозреватель. Человек думает, как бы защитить друга или отомстить за товарища. Это психология русского, которая присутствует и у "той стороны", хоть "там" многие откровенные русофобы и нацисты. Однако у ВС РФ и ополченцев мотивации больше намного.
"Это имеет огромное значение. Люди понимают и осознают, что происходило с их родственниками и друзьями. Есть же поразительные примеры, когда люди вместе были в Суворовском училище, но оказались по разные стороны баррикад. Но у нас перед глазами Донбасс. Мы помним восемь лет этого беспредела. А для них этого не было", — отметил аналитик.
Он подчёркивает, что в моральном и психологическом аспекте русская армия превосходит бандеровскую. Вряд ли ВСУ разбегутся, но организованного сопротивления националисты оказывать не будут, подытожил Алёхин.
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