Из Николаева эвакуировали 36-ю бригаду морской пехоты ВМС Украины

Слова главы Объединенными силами ВСУ Сергея Наева о стягивании сил к Киеву подтверждает тот факт, что Генштаб Украины начинает выводить боеспособные части из зоны СВО.

Несмотря на заявления Киева о контрнаступлении, с юга выводятся части ВСУ. Например, из Николаева передислоцирована 36-я отдельная бригада морпехов, которая воевала в Мариуполе, а потом частично сдалась в плен с металлургического завода "Азовсталь".

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков подтвердил, что бригаду из Николаева выводят. Подразделение после рагрома в Мариуполе пополнили и теперь передислоцируют подальше от боевых действий.

По одним данным, боевики ВСУ поедут ближе к Западной Украине, по другим — в Киев, оборонять президента Зеленского. Оттуда и пришёл приказ на эвакуацию. Также эвакуируют облвоенкомат и вывозят все личные дела, отметил Марков.