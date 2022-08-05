Алёхин: ВС РФ наносят удары по боевикам ВСУ в Донбассе "кувалдой Сталина"

По мнению полковника запаса Геннадия Алёхина, на данный момент в ходе военной спецоперации идёт проверка ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, как отечественного производства, так и западного. В боевых действиях активно применяются модернизированные образцы техники и советские разработки, отметил он.

"Есть короткоствольная гаубица Д-30, которую называли "кувалдой Сталина". До сих пор никто не понимает, что это за уникальный сплав, который выдерживает до 30 тысяч снарядов. Это оружие хорошо показало себя на поле боя", — сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Алёхин отметил, что Д-30 довольно просто управлять, поэтому эффективность и надёжность "кувалды" признают даже украинские солдаты. С помощью ствольной артиллерии повышается огневая мощь союзных сил, заявил эксперт. Более того, в спецоперации используются новые системы.

"За счёт умелого и правильного применения всего этого на том или ином участке фронта, мы и получаем такой эффект", — пояснил Алёхин.