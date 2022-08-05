Гордон*: собираюсь в Ялту, крымчане нас ждут и закупают жёлто-синие флаги

Киевский журналист, известный своей русофобией, Дмитрий Гордон* собрался на российский полуостров Крым.

Об этом украинский политик заявил в эфире своего видеоблога.

Он признался в любви к российскому региону и высказал предположение, что там "очень ждут возвращения" киевского режима.

"Крым активно готовится к возвращению Украины. Крымчане запасаются жёлто-блакитными флагами, древками, на которые эти флаги будут вывешивать на улицах своих городов. А я готовлюсь к тому, что приеду снова в свой любимый, родной украинский Крым. Я обожаю Крым", — отметил Гордон*.

Он пообещал пройтись по своим любимым местам: по набережной Ялты, к гостинице "Ялта", погулять по Ливадии, посмотреть, что там изменилось со времён застоя киевского режима.

"Всё будет Украина", — подытожил журналист и закончил эфир нацистским лозунгом.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.