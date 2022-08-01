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Трамп: Киеву надо было слушать Путина, отказаться от Крыма и НАТО

Силовые структуры

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен был договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп: Киеву надо было слушать Путина, отказаться от Крыма и НАТО

Он отметил, что Украине нужно подумать над ошибкой Зеленского в отношениях с российским лидером. Киев отказался подписывать соглашение с Кремлём, а теперь пожинает горькие плоды. Если бы Украина была готова в конце 2021 г. принять условия Москвы и отказаться от вступления в НАТО, а также от притязаний на полуостров, то никакой специальной операции не было бы.

"Они могли бы отказаться от Крыма. Они могли бы что-то сделать с НАТО: "Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО” — и у них была бы страна, потому что, я считаю, Путин хотел заключить сделку", — цитирует Трампа "Царьград".

По его словам, теперь достигнуть договоренностей будет намного тяжелее. 45-й президент США отметил, что не верит, что РФ действительно собиралась вступать в конфликт с Незалежной, а теперь не откажется от целей, а сделка с Киевом её уже не интересует.

Если бы главой Штатов был он, а не престарелый Джозеф Байден, всё на Украине сложилось бы иначе, подчеркнул республиканец.

"Он (Путин. — Прим. ред.) бы этого не сделал. Как минимум они должны были заключить сделку", — подытожил Трамп.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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