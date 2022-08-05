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СК изучит высказывания украинской телеведущей Соколовой “убивать русских”

Силовые структуры

Следственный комитет России даст оценку экстримистским высказываниям киевской телеведущей Янины Соколовой.

На украинскую русофобку заведено уголовное дело, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По данным Следкома, Соколова в эфире программы телеканала НТА выступала за "беспощадное истребление русских” и "высказывала позицию о необходимости убийства русских по национальному признаку”.

"По поручению руководителя ведомства следователи Следственного комитета РФ изучат высказывания в рамках расследования уголовного дела и по результатам анализа дадут уголовно-правовую оценку действиям украинской телеведущей”, — сказано в сообщении Следственного комитета.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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