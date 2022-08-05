Следственный комитет России даст оценку экстримистским высказываниям киевской телеведущей Янины Соколовой.
На украинскую русофобку заведено уголовное дело, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
По данным Следкома, Соколова в эфире программы телеканала НТА выступала за "беспощадное истребление русских” и "высказывала позицию о необходимости убийства русских по национальному признаку”.
"По поручению руководителя ведомства следователи Следственного комитета РФ изучат высказывания в рамках расследования уголовного дела и по результатам анализа дадут уголовно-правовую оценку действиям украинской телеведущей”, — сказано в сообщении Следственного комитета.
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