Эксперт: иранские беспилотники заставили нервничать Украину

БПЛА, которые Иран может поставлять РФ, будут серьёзной головной болью для Киева.

Об этом сообщил украинский военный эксперт Роман Свитан.

"Это беспилотники разведывательно-боевые. Они могут выполнять задачи разведки, целеуказания, наведения, корректировки, а также могут нести полезную нагрузку. Некоторые, допустим, "Шахид 191" несёт две ракеты, 129-й — четыре. А ещё есть один у них беспилотник, довольно интересный, он может нести до шести ракет или бомб", — в эфире телеканала "Дом" сказал аналитик.

Он отметил, что эти беспилотные аппараты имеют хорошие характеристики. БПЛА могут долго находиться в воздухе, а также у них весьма серьёзная дальность управления.

"Беспилотники реально проблемные для нас, если они к нам зайдут, то придётся с ними бороться как с боевыми самолётами", — подчеркнул обозреватель.

Аналитики также рассказывают, что эти дроны могут быть использованы даже для обнаружения и уничтожения американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Короче говоря, беда пришла откуда не ждали. Это реально серьёзный вызов не только украинским ПВО, но и многим другим составляющим обороны и безопасности", — считает другой украинский эксперт Виктор Кевлюк.