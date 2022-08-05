Большая часть финансов, которая Запад выделяет Украине, уходит коррупционерам этого самого Запада.
Правда, немалая часть этих денег оседает в качестве "розжига" конфликта, а также в карманах нынешней киевской власти.
Об этом сообщил генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.
По его словам, США, Великобритания и Евросоюз выделяют деньги на военный конфликт в Незалежной, якобы поддерживать и создавать "системы безопасности".
"На самом деле большая часть средств, конечно же, уходит западным коррупционерам, но значительная часть оседает и в качестве топлива конфликта, и в карманах ныне правящих элит Украины. Именно это является основной причиной того, что сейчас происходит на территории этого государства, которое стремительно перестает быть таковым", — в интервью изданию "Украина.ру" заявил обозреватель.
Он подчеркнул, что Украина превратилась в территорию, виды на которую имеют её западные "друзья": Польша, Румыния и Венгрия.
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