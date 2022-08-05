Если ВСУ не побегут до зимы, Польша в “миротворческой миссии” зайдёт во Львов

Многих аналитиков волнует вопрос, когда армия Польши появится на территории Украины.

Издание "Русская весна” даёт свой комментарий по данной теме.

"Главная угроза, которая может нависнуть над территорией западной части Украины, которую Польша считает своей, — это присутствие российских танков у её границ. В краткосрочной перспективе такой прорыв на фронте практически исключен”, — пишет автор.

Издание подчёркивает, что поляки в настоящее время заинтересованы в затягивании специальной операции на Украине, поскольку это пока позволяет избежать появления общей границы с Российской Федерацией.

"Поэтому польскому руководству остается только надеяться, что вооруженные силы Украины не побегут с занимаемых ими позиций до начала зимы, и уже с нового, 2023 года, Войско Польское будет готово осуществить свою главную "миротворческую миссию”, — подытожила "Русская Весна".