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Если ВСУ не побегут до зимы, Польша в “миротворческой миссии” зайдёт во Львов

Силовые структуры

Многих аналитиков волнует вопрос, когда армия Польши появится на территории Украины.

Если ВСУ не побегут до зимы, Польша в “миротворческой миссии” зайдёт во Львов

Издание "Русская весна” даёт свой комментарий по данной теме.

"Главная угроза, которая может нависнуть над территорией западной части Украины, которую Польша считает своей, — это присутствие российских танков у её границ. В краткосрочной перспективе такой прорыв на фронте практически исключен”, — пишет автор.

Издание подчёркивает, что поляки в настоящее время заинтересованы в затягивании специальной операции на Украине, поскольку это пока позволяет избежать появления общей границы с Российской Федерацией.

"Поэтому польскому руководству остается только надеяться, что вооруженные силы Украины не побегут с занимаемых ими позиций до начала зимы, и уже с нового, 2023 года, Войско Польское будет готово осуществить свою главную "миротворческую миссию”, — подытожила "Русская Весна".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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