Зеленский заявил, что Россия обстреляла Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в обстреле Запорожской АЭС.

Сделал он это в своём очередном видеообращении.

"Сегодня ВС РФ создали еще одну крайне опасную ситуацию для всей Европы — они обстреляли Запорожскую государственную атомную электростанцию, причем сделали это дважды за один день. Это крупнейшая атомная электростанция на нашем континенте. И любой обстрел этого объекта — это откровенное вопиющее преступление, акт террора”, — заявил глава Незалежной.

При этом все эксперты абсолютно уверены, что это именно киевский режим обстрелял территорию атомной электростанции, и это уже не первый такой случай.

В начале СВО России та же Запорожская государственная милиция говорила, якобы РФ обстреливает их из танка. Провокацию провели с целью заставить Запад поставить Киеву вооружение и денегдля "защиты", поскольку авария на самом крупном в Европе атомном энергообъекте будет иметь серьёзнейшие последствия.

В своём обращении Зеленский призвал ввести санкции против атомной энергетики РФ.