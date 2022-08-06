Баранец: после освобождения Авдеевки обстрелы Донецка со стороны ВСУ продолжатся

Военный эксперт Виктор Баранец считает, что переход Авдеевки под контроль союзных сил России и Народной милиции не помешает боевикам украинской армии наносить удары по Донецку. Новое оружие Запада позволит по-прежнему обстреливать мирное население города, отметил он.

По мнению эксперта, необходимо отодвинуть артиллерию ВСУ на расстояние в 150-300 км.

"Дело в том, что американские гаубицы М-777 бьют на 70-80 километров. "Точка-У" бьёт на 120 километров. А если американцы поставят к "Хаймарсам" тактические ракеты, то они будут бить на 270 километров", — объяснил Баранец в интервью изданию "Украина.ру".