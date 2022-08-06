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Стремоусов: Херсон вышел из-под юрисдикции Киева

Силовые структуры

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион фактически больше не находится в юрисдикции Украины.

Стремоусов: Херсон вышел из-под юрисдикции Киева

По словам представителя Херсонской ВГА, все решения "засевшей в Киеве нацистской верхушки" по своей сути преступны и не указ для Херсона, комментируя назначение Кабмином Украины Ярослава Янушевича новым главой региона.

"Мы вообще не воспринимаем любые заявления киевского режима всерьез, так как они перешли грани этики и морали, начав обстреливать мирную Херсонскую область и радоваться разрушениям и жертвам среди мирных граждан", — заключил Стремоусов.

Ранее сообщалось, что киевский режим не намерен спокойно смотреть на проведение в Херсонской области референдума по вхождению региона в состав РФ, поэтому украинская армия ударит по Херсонщине накануне события.

 

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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