Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион фактически больше не находится в юрисдикции Украины.
По словам представителя Херсонской ВГА, все решения "засевшей в Киеве нацистской верхушки" по своей сути преступны и не указ для Херсона, комментируя назначение Кабмином Украины Ярослава Янушевича новым главой региона.
"Мы вообще не воспринимаем любые заявления киевского режима всерьез, так как они перешли грани этики и морали, начав обстреливать мирную Херсонскую область и радоваться разрушениям и жертвам среди мирных граждан", — заключил Стремоусов.
Ранее сообщалось, что киевский режим не намерен спокойно смотреть на проведение в Херсонской области референдума по вхождению региона в состав РФ, поэтому украинская армия ударит по Херсонщине накануне события.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперт рассуждает о политике США и о влиянии Вашингтона на Польшу.