Рамзан Кадыров рассказал о встрече в Сочи с министром обороны России Сергеем Шойгу. Глава Чечни рассказал об обсуждении спецоперации на Украине.
Шойгу, по словам Кадырова, отметил чеченские спецподразделения, действующие в ЛДНР.
"Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне. В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ", — объяснил Кадыров в своем Тelegram-канале.
Кадыров также выразил признательность министру обороны РФ за помощь в формировании новых батальонов в Чеченской республике.
Ранее руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил главе Чечни Рамзану Кадырову награду Героя ЛНР.
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