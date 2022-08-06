Кадыров обсудил с Шойгу наступательные действия армии РФ на Украине

Рамзан Кадыров рассказал о встрече в Сочи с министром обороны России Сергеем Шойгу. Глава Чечни рассказал об обсуждении спецоперации на Украине.

Шойгу, по словам Кадырова, отметил чеченские спецподразделения, действующие в ЛДНР.

"Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне. В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ", — объяснил Кадыров в своем Тelegram-канале.

Кадыров также выразил признательность министру обороны РФ за помощь в формировании новых батальонов в Чеченской республике.

Ранее руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил главе Чечни Рамзану Кадырову награду Героя ЛНР.