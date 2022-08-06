Посол Польши в Киеве заявил, что с HIMARS Украина отстояла бы Мариуполь

Посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий уверен, что если бы украинская армия получила бы установки HIMARS раньше, ВСУ смогли бы защитить Мариуполь от российского вторжения.

Представитель Польши заявил, что ВСУ, вооружённые американской реактивной системой залпового огня, не позволили бы произойти "мариупольской трагедии".

"Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их отделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены сложа руки наблюдать за трагедией своих товарищей. Если бы у них были эти пусковые установки, они бы не позволили русским войти в город", — сказал Чихоцкий в интервью Polska Times.

Ранее сообщалось, что Польша готовится к военной операции против России. Варшава намерена приобрести более тысячи южнокорейских танков Hyundai K2PL Panther, так как опасается агрессии со стороны РФ.