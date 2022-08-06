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Скотт Риттер предрёк гибель Зеленского и госпереворот на Украине

Силовые структуры

Бывший офицер разведки США, наблюдатель от НАТО, а ныне военный блогер Скотт Риттер заявил, что политическая карьера Владимира Зеленского на закате.

По мнению американского ветерана, судьба президента Украины предрешена.

"Он будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять", — сообщил экс-разведчик в программе YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Зеленский виноват в гибели десятков тысяч мирных граждан, и лидеры на Западе уже не верят в его позитивный имидж и не торопятся оказывать помощь Украине.

"Из-за того, что престиж Зеленского постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти", — подчеркнул Риттер.

Он не исключает, что скоро в Киеве может произойти госпереворот.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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