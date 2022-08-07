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Кедми: "Майдан" — главная ошибка США и приведёт американцев к поражению

Силовые структуры

В своей трансформации Незалежной в антироссийский плацдарм Запад допустил роковую ошибку.

Кедми: "Майдан" — главная ошибка США и приведёт американцев к поражению

Об этом сообщил израильский военный эксперт Яков Кедми.

"Майдан", который Евросоюз и США организовали в 2014 году, стал серьёзным просчётом. Ведь так Запад упустил шанс застать Кремль врасплох, обнажив собственные планы.

Президент Виктор Янукович тогда был готов на многое ради сотрудничества с Вашингтоном. Американцы могли официально создать базу для подготовки удара по России, сообщил обозреватель в беседе с Евгением Сатановским в эфире канала "Соловьев LIVE".

США разрабатывали план атаки на Россию и под руководством Януковича Киев мог спокойно закупать натовское вооружение: истребители F-35 и F-22, танки Abrams. Даже без вступления в альянс, Незалежная превратилась в угрожающую мощную силу. А спешка с организацией государственного переворота лишила западную коалицию возможности нанесения внезапного удара, говорит аналитик.

"Не нужен был этот переворот. Если бы они этого не сделали, сегодня Украина была бы еще больше интегрирована с Западом и еще более антироссийской, чем сейчас, но без того, что Россия почувствовала, наконец, угрозу. Это главная ошибка США в украинском кейсе, из-за которой они сейчас и проигрывают", — подчеркнул Кедми.

Он отметил ещё один важный момент — в 2027 г. "заканчивался" Договор о размещении Черноморского флота РФ. Киев не горел желанием продлевать соглашения, и с большой долей вероятности, после окончания этого срока в Севастополе уже бы стояли эсминцы НАТО.

В геополитическом противостоянии США и РФ Вашингтон допустил основную ошибку. Испугавшись провала на Украине, Лондон, Вашингтон и Брюссель приступили к свержению законной власти, показав этим, что ждёт Россию.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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