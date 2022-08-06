Академик Арбатов допустил, что США могут применить ядерное оружие

Соединённые Штаты могут повторить применение ядерного оружия, поскольку нанесение первого удара предусмотрено доктриной США.

Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на руководителя Центра международной безопасности Российской Академии наук Алексея Арбатова.

По словам эксперта, Вашингтон не признаёт военным преступлением 6 и 9 августа 1945 г. ядерных бомбардировок мирного населения городов Японии — Хиросимы и Нагасаки. Ядерная доктрина американцев и сегодня предполагает возможность применения этого смертоносного оружия массового поражения, отметил обозреватель.

"Мы уже больше пяти месяцев находимся на грани прямого вооружённого столкновения России и НАТО. В случае такого столкновения, если произойдет дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия", — подытожил Арбатов.