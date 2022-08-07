США и Польша обсудили ход спецоперации России на Украине

Вашингтон и Варшава сегодня являются наиболее активными сторонниками Киева. Особенно на фоне притихшего в последнее время ЕС.

Сейчас США выступают в качестве "спонсора", а Польша — логистического хаба, который распределяет всю поступающую киевскому режиму военную помощь. Эти две страны активно наблюдают за СВО и обмениваются информацией.

6 августа США и Польша в очередной раз провели обсуждение спецоперации, а также украинские перспективы в складывающейся обстановке. Пентагон "на беседу" делегировал главу Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, а со стороны Министерства нацобороны Польши в телефонной беседе участвовал первый заместитель начальника Генштаба ВС Польши Тадеуш Микутель. Официально это было названо "обсуждением российского вторжения", сообщает "Военное обозрение".

Именно Варшава, по мнению США, сегодня является лидером по сдерживанию "агрессии Кремля", поэтому Вашингтон предпочитает всё обсуждать именно с ней, а не с Берлином или Парижем.

"Польша является лидером в деятельности НАТО, нацеленной на оборону и сдерживание в регионе Балтийского моря и Восточной Европы. США и Польша продолжают поддерживать прочные отношения в области обороны и сотрудничать по широкому ряду программ", — сказано в сообщении Пентагона.

О чем договорился этот "русофобский альянс" не сообщается, подытожило издание.