Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Коц: ВС РФ перемалывает сотни украинских резервистов в лесах
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Минобороны РФ показало захваченное оружие из Британии, США, Швеции и Польши
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Байдена военным преступником
"Эвакуация" с Донбасса: Лондон поставил задачу — уничтожить побольше русских
Облсовет Николаева готов совершать самосуд над пророссийскими гражданами
Кедми: "Майдан" — главная ошибка США и приведёт американцев к поражению
Гаспарян: доклад Amnesty International — явный сигнал Запада Зеленскому
19FortyFive: Украине нужно чудо, чтобы выбить российскую армию из Херсона

США и Польша обсудили ход спецоперации России на Украине

Силовые структуры

Вашингтон и Варшава сегодня являются наиболее активными сторонниками Киева. Особенно на фоне притихшего в последнее время ЕС.

США и Польша обсудили ход спецоперации России на Украине

Сейчас США выступают в качестве "спонсора", а Польша — логистического хаба, который распределяет всю поступающую киевскому режиму военную помощь. Эти две страны активно наблюдают за СВО и обмениваются информацией.

6 августа США и Польша в очередной раз провели обсуждение спецоперации, а также украинские перспективы в складывающейся обстановке. Пентагон "на беседу" делегировал главу Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, а со стороны Министерства нацобороны Польши в телефонной беседе участвовал первый заместитель начальника Генштаба ВС Польши Тадеуш Микутель. Официально это было названо "обсуждением российского вторжения", сообщает "Военное обозрение".

Именно Варшава, по мнению США, сегодня является лидером по сдерживанию "агрессии Кремля", поэтому Вашингтон предпочитает всё обсуждать именно с ней, а не с Берлином или Парижем.

"Польша является лидером в деятельности НАТО, нацеленной на оборону и сдерживание в регионе Балтийского моря и Восточной Европы. США и Польша продолжают поддерживать прочные отношения в области обороны и сотрудничать по широкому ряду программ", — сказано в сообщении Пентагона.

О чем договорился этот "русофобский альянс" не сообщается, подытожило издание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Causeur: соотношение сил на Украине оказалось почти равным, но ВС РФ побеждают

Французские СМИ признали превосходство российской армии на Украине.

Causeur: соотношение сил на Украине оказалось почти равным, но ВС РФ побеждают
Ходарёнок: тактика "огневого вала" ВС РФ проломила укрепления ВСУ под Донецком
Силовые структуры
Ходарёнок: тактика "огневого вала" ВС РФ проломила укрепления ВСУ под Донецком
Мир. Новости мира
В Европарламенте призвали иначе взглянуть на Гитлера: "Он воевал против русских"
Военные новости
Новейшие российские ЭМИ-пушки озадачили западных военспецов
Любовь Степушова Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Силовые структуры
19FortyFive: Польша готовится к военной операции против России
Общество
Галкин на концерте в Юрмале пошутил про Симоньян: "Через два часа умрёт"
FT: Киев переносит "контрнаступление" на следующий год из-за нехватки оружия
Силовые структуры
FT: Киев переносит "контрнаступление" на следующий год из-за нехватки оружия
Последние материалы
Коц: ВС РФ перемалывает сотни украинских резервистов в лесах
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Минобороны РФ показало захваченное оружие из Британии, США, Швеции и Польши
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Байдена военным преступником
США и Польша обсудили ход спецоперации России на Украине
"Эвакуация" с Донбасса: Лондон поставил задачу — уничтожить побольше русских
Облсовет Николаева готов совершать самосуд над пророссийскими гражданами
Кедми: "Майдан" — главная ошибка США и приведёт американцев к поражению
Гаспарян: доклад Amnesty International — явный сигнал Запада Зеленскому
19FortyFive: Украине нужно чудо, чтобы выбить российскую армию из Херсона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников