Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что в Николаевской области союзные силы уничтожили пункт управления "Байрактарами" и свыше десяти боевиков.
"Точными ударами артиллерии уничтожен узел связи 59 отдельной мотопехотной бригады и центр управления "Байрактарами" националистов в районе н. п. Луч Николаевской области. Отправилось к Бандере более 10 боевиков", — написал он.
Ранее сообщалось, что союзными войсками уничтожено почти 500 боевиков ВСУ и 80 наёмников.
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