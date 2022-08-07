Руденко: в Николаевской области уничтожен пункт управления "Байрактарами"

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что в Николаевской области союзные силы уничтожили пункт управления "Байрактарами" и свыше десяти боевиков.

"Точными ударами артиллерии уничтожен узел связи 59 отдельной мотопехотной бригады и центр управления "Байрактарами" националистов в районе н. п. Луч Николаевской области. Отправилось к Бандере более 10 боевиков", — написал он.

Ранее сообщалось, что союзными войсками уничтожено почти 500 боевиков ВСУ и 80 наёмников.