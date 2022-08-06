МО РФ: союзными войсками уничтожено почти 500 боевиков ВСУ и 80 наёмников

В Министерстве обороны России проинформировали, что союзными войсками в районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ и уничтожено 400 боевиков.

В районах населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области ликвидированы 70 украинских военных 63-й механизированной бригады, порядка 150 человек получили ранения.

Также в ведомстве проинформировали, что в Днепропетровской области ВКС России ликвидировали свыше 80-ти иностранных наёмников и 11 единиц спецтехники.

Уничтожено два склада боеприпасов и пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

По данным Минобороны, ВКС России за сутки уничтожено два Су-25 воздушных сил Украины.

Установки ПВО противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников, перехвачено 26 снарядов РСЗО в районах Каховской ГЭС, Антоновского Моста, населенных пунктов Чернобаевки, Брилевка, Новая Каховка, Алешковские Пески, Цюрупинск Херсонской области, Сухая Каменка и Барвенково Харьковской области.

Кроме того, на Николаевском направлении военнослужащие 59-й мотопехотной, 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин проинформировал о том, что за прошедшие сутки подразделениями союзных сил были уничтожены три гаубицы М-777 и две установки "Град".