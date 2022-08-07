Украинские власти досрочно отправили на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области.
Кроме того, из-за нехватки личного состава вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения лечения ими полного курса реабилитации после ранений.
Ранее американское издание Forbes сообщило, что количество военной техники и личного состава не соответствует официальной информации, предоставляемым украинским Минобороны, а треть танковых бригад националистов существует лишь на бумаге.
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