Forbes: две из шести танковых бригад ВСУ существуют только на бумаге

Вооружённые силы Украины на самом деле не так сильны, как заявляет Киев.

Количество военной техники иличного состава не соответствует официальной информации, предоставляемым украинским Минобороны.

К примеру, треть танковых бригад националистов существует лишь на бумаге, сообщает американское издание Forbes.

В публикации сказано, что на сегодня известно только о двух бригадах, которые не существовали в реальности никогда — 5 и 14 бригады.

Генштаб ВСУ якобы разместил 5-ю танковую бригаду под Одессой. При этом, когда российская армия начала освобождать Донбасс, подразделение осталось в городе.

Автор пишет, что если бы данная танковая бригада и впрямь существовала, то обязательно была бы отправлена на фронт, а не стояла бы в Одессе.

Подчеркивается, что боевики ВСУ уже давно занимаются созданием вымышленных формирований ради рекламы "для Запада".