Вооружённые силы Украины на самом деле не так сильны, как заявляет Киев.
Количество военной техники иличного состава не соответствует официальной информации, предоставляемым украинским Минобороны.
К примеру, треть танковых бригад националистов существует лишь на бумаге, сообщает американское издание Forbes.
В публикации сказано, что на сегодня известно только о двух бригадах, которые не существовали в реальности никогда — 5 и 14 бригады.
Генштаб ВСУ якобы разместил 5-ю танковую бригаду под Одессой. При этом, когда российская армия начала освобождать Донбасс, подразделение осталось в городе.
Автор пишет, что если бы данная танковая бригада и впрямь существовала, то обязательно была бы отправлена на фронт, а не стояла бы в Одессе.
Подчеркивается, что боевики ВСУ уже давно занимаются созданием вымышленных формирований ради рекламы "для Запада".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Французские СМИ признали превосходство российской армии на Украине.