Группировка "О" даёт украинским националистам последний шанс сделать правильный выбор — бесславно погибнуть или сохранить себе жизнь.
Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
С помощью агитационных снарядов реактивной системы залпового огня артиллерия российской армии распространяет листовки о том, как "правильно и безопасно сдаваться в плен", что было можно закончить для себя эту войну киевского режима против своего народа.
Издание отмечает, что этими инструкциями раньше уже воспользовалось немало боевиков ВСУ и брошенных на передовую малообученных резервистов, правильно сделавших выбор, сдавшись в плен.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Французские СМИ признали превосходство российской армии на Украине.