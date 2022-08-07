"Отважные" дают боевикам ВСУ последний шанс сдаться

Группировка "О" даёт украинским националистам последний шанс сделать правильный выбор — бесславно погибнуть или сохранить себе жизнь.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

С помощью агитационных снарядов реактивной системы залпового огня артиллерия российской армии распространяет листовки о том, как "правильно и безопасно сдаваться в плен", что было можно закончить для себя эту войну киевского режима против своего народа.

Издание отмечает, что этими инструкциями раньше уже воспользовалось немало боевиков ВСУ и брошенных на передовую малообученных резервистов, правильно сделавших выбор, сдавшись в плен.