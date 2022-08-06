Подоляка: ВСУ готовятся к сдаче Артёмовска

По всей вероятности, в ближайшее время Артёмовск может перейти под контроль российской армии.

Об этом сообщает военный блогер и журналист Юрий Подоляка.

Эксперт уверен, что Вооруженные силы Украины готовы сдать город. К такому выводу он пришёл после того, как националисты взорвали пешеходный мост.

"Признак того, что противник находится в очень плохой ситуации в городе и готовится к сдаче”, — у себя в аккаунте мессенджера пишет Подоляка.

Ранее сообщалось, что российские военные ракетным ударом уничтожили военные объекты бандеровцев.

Согласно информации, наиболее сильные ракетные удары были нанесены по военным объектам Артёмовска.

Надо сказать, что именно этот город является одним из главным объектов обороны ВСУ, а также именно отсюда они уже много лет боевики обстреливают Донецк, где гибнут женщины, старики и дети.