Подоляк: когда Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой

Когда коллективный Запад устанет от противоборства с Российской Федерацией, тогда она нанесёт новый удар.

Удар будет "с полной силой”, сообщил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Своё интервью он дал немецкому изданию Tagesspiegel.

По его словам, сейчас Незалежная должна "попробовать вернуть" как можно больше территорий. Особенно нужны оказались киевскому режиму южные земли.

Советник Зеленского отметил, что победой Киева в российской спецоперации будет "возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ".

Закончил интервью Подоляк как обычно: выпрашиванием оружия.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", — подытожил сотрудник администрации Украины.