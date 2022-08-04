Идея Вашингтона в том, чтобы "запалить" сразу несколько серьёзных мировых конфликтов, чтобы в них смогли увязнуть целые регионы.
Об этом сообщил востоковед Алексей Маслов.
По его словам, ряд аналитиков полагает, что США хочет уничтожить КНР и начали они с РФ, использовав инструментом Украину. А уже потом по российской земле американцы планировали напасть и на Китай.
"Нет, это такое некое передёргивание реальности, а реальность в том, что идея Америки простая и изящная. Сделать несколько серьёзных конфликтов по миру, чтобы в них целые регионы увязли. Вот мы сейчас видим европейский конфликт, в котором увязли все. Украина, Россия, Европа — все отдельно", — в интервью изданию "Украина.ру" сообщил врио главы Института Дальнего Востока РАН.
Он убеждён, что США планируют создать конфликт вокруг Тайваня, затем вокруг Косова. А тут на сцену выходит "некий островок стабильности" в виде США и доллар укрепляется, подытожил эксперт.
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