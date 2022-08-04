Эксперт об истинном плане США: "Увязли все — Украина, Россия и Европа"

Идея Вашингтона в том, чтобы "запалить" сразу несколько серьёзных мировых конфликтов, чтобы в них смогли увязнуть целые регионы.

Об этом сообщил востоковед Алексей Маслов.

По его словам, ряд аналитиков полагает, что США хочет уничтожить КНР и начали они с РФ, использовав инструментом Украину. А уже потом по российской земле американцы планировали напасть и на Китай.

"Нет, это такое некое передёргивание реальности, а реальность в том, что идея Америки простая и изящная. Сделать несколько серьёзных конфликтов по миру, чтобы в них целые регионы увязли. Вот мы сейчас видим европейский конфликт, в котором увязли все. Украина, Россия, Европа — все отдельно", — в интервью изданию "Украина.ру" сообщил врио главы Института Дальнего Востока РАН.

Он убеждён, что США планируют создать конфликт вокруг Тайваня, затем вокруг Косова. А тут на сцену выходит "некий островок стабильности" в виде США и доллар укрепляется, подытожил эксперт.