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Баширов: США и Британии нужна эскалация ударов от ВС РФ по Киеву

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Американцы или британцы могут тайно доставить на Украину ракеты с большой дальностью, например, способные бить на 300 км, и позволить их использовать для удара по российским городам. Для чего им это нужно, попытался объяснить политолог Марат Баширов.

Баширов: США и Британии нужна эскалация ударов от ВС РФ по Киеву

По мнению эксперта, это событие на театре военных действий не отразится. Однако США и Британии нужна эскалация ударов от ВС РФ по Киеву, чтобы запросить новые масштабные вливания в покупку оружия, считает аналитик.

Европа скуксилась и финансировать боевые действия на Украине больше не хочет, заметил Баширов в своём Telegram-канале.

"Огненный вал на Донбассе от российской артиллерии, или кинжальные атаки в разных городах Украины или якобы бомбёжки школ и больниц уже не "продаются" СМИ и политикам, особенно а августе — они все по курортам разъехались", — добавил он.

Если же Россия ударит по правительственным зданиям в Киеве, то это будет совсем другое дело. Однако это ловушка, в которую нельзя попадаться, заключил эксперт.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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