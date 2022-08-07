Баширов: США и Британии нужна эскалация ударов от ВС РФ по Киеву

Американцы или британцы могут тайно доставить на Украину ракеты с большой дальностью, например, способные бить на 300 км, и позволить их использовать для удара по российским городам. Для чего им это нужно, попытался объяснить политолог Марат Баширов.

По мнению эксперта, это событие на театре военных действий не отразится. Однако США и Британии нужна эскалация ударов от ВС РФ по Киеву, чтобы запросить новые масштабные вливания в покупку оружия, считает аналитик.

Европа скуксилась и финансировать боевые действия на Украине больше не хочет, заметил Баширов в своём Telegram-канале.

"Огненный вал на Донбассе от российской артиллерии, или кинжальные атаки в разных городах Украины или якобы бомбёжки школ и больниц уже не "продаются" СМИ и политикам, особенно а августе — они все по курортам разъехались", — добавил он.

Если же Россия ударит по правительственным зданиям в Киеве, то это будет совсем другое дело. Однако это ловушка, в которую нельзя попадаться, заключил эксперт.