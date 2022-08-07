Гаспарян: доклад Amnesty International — явный сигнал Запада Зеленскому

Эксперты международной неправительственной организации Amnesty International, заявив на прошлой неделе о том, что ВСУ нарушает военное право, лишь констатировали факты. Дальнейшие действия Запада будут зависеть от того, как поведёт себя Зеленский, считает политолог Армен Гаспарян.

По мнению аналитика, президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что Amnesty International не напишут ничего без отмашки Вашингтона. И на публикацию этого материала также было дано разрешение.

"Для чего это сделано сейчас? Это явный сигнал господину Зеленскому, что Запад начинает уставать от бесцельно прожитых лет вместе с ним. То есть, надо в принципе научиться выполнять взятые на себя обещания", — пояснил Гаспарян в интервью "Украине.ру".

Запад хочет видеть, на что даётся оружие и деньги, продолжил политолог. Но так как намёки до Зеленского не доходят, а открытым текстом сказать не получается, к делу подключились Amnesty International.

У Зеленского есть сейчас только два варианта возможного развития событий: пойти в наступление и добиться хоть какого-то успеха или "назначить" ответственным за совершённые преступления кого-нибудь из своей команды и публично его наказать, заключил собеседник издания.