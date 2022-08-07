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Гаспарян: доклад Amnesty International — явный сигнал Запада Зеленскому

Силовые структуры

Эксперты международной неправительственной организации Amnesty International, заявив на прошлой неделе о том, что ВСУ нарушает военное право, лишь констатировали факты. Дальнейшие действия Запада будут зависеть от того, как поведёт себя Зеленский, считает политолог Армен Гаспарян.

Гаспарян: доклад Amnesty International — явный сигнал Запада Зеленскому

По мнению аналитика, президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что Amnesty International не напишут ничего без отмашки Вашингтона. И на публикацию этого материала также было дано разрешение.

"Для чего это сделано сейчас? Это явный сигнал господину Зеленскому, что Запад начинает уставать от бесцельно прожитых лет вместе с ним. То есть, надо в принципе научиться выполнять взятые на себя обещания", — пояснил Гаспарян в интервью "Украине.ру".

Запад хочет видеть, на что даётся оружие и деньги, продолжил политолог. Но так как намёки до Зеленского не доходят, а открытым текстом сказать не получается, к делу подключились Amnesty International.

У Зеленского есть сейчас только два варианта возможного развития событий: пойти в наступление и добиться хоть какого-то успеха или "назначить" ответственным за совершённые преступления кого-нибудь из своей команды и публично его наказать, заключил собеседник издания.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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