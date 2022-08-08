Российские системы ПВО отразили удар со стороны ВСУ в Мелитополе

В ночь на 8 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Мелитополь.

Как пояснил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, украинской армии не удалось нанести удары по городу.

"Этой ночью ПВО России защитила жителей Мелитополя от очередных ракетных ударов", — отметил представитель ВГА.

Ранее Рогов заявил, что власти Украины, говоря о планах по захвату освобождённых Россией населённых пунктов, стремятся отвлечь внимание общественности от неудач ВСУ на фронте. По его словам, любое наступление украинской армии "захлебнётся".

Член главного совета ВГА также выразил надежду на то, что союзные силы в ходе специальной военной операции смогут освободить ещё больше территорий, которые остаются под контролем президента Украины Владимира Зеленского.