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Рогов: Киеву пора оставить иллюзии по поводу захвата освобождённых территорий

Силовые структуры

Киев, заявляя о планах по захвату освобождённых российской армией населённых пунктов, хочет отвлечь внимание от неудач ВСУ. Такое мнение выразил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов: Киеву пора оставить иллюзии по поводу захвата освобождённых территорий

По его словам, любое наступление украинских националистов "захлебнётся". Он считает, что союзные силы смогут освободить ещё больше земель, которые остаются под контролем президента Украины Владимира Зеленского.

"Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии насчёт захвата освобождённых территорий", — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

При этом он подчеркнул: на территории Запорожской области обязательно пройдёт референдум по самоопределению.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий украинским войскам, атаковал посёлок "Сосновый бор" в Энергодаре, где проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции. В результате удара повреждён один дом. Жертв удалось избежать.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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