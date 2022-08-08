Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Шурыгин: Киев создал настоящий конвейер "пушечного мяса”
Yeni Safak: Западу понадобится не меньше пяти лет для отказа от топлива из РФ
В США поддержали слова основателя Pink Floyd об Украине: "Путин же предупреждал"
Дмитрий Гордон* ночью хотел бежать с Украины
Рогов: Запорожская область навсегда уходит из состава Украины
Эксперт: иностранные наёмники на Украине в окопы лезть не хотят
Власти Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре
Экс-разведчик США Риттер: Байден может остановить Зеленского одним звонком
Инструктор Мэтт Роу: из 100 новых солдат ВСУ оружие в руках держали два человека

Кнутов: Польша со всего света собирает установки РСЗО

Силовые структуры

К планам Варшавы приобрести у Южной Кореи тысячу танков и 500 реактивных систем залпового огня HIMARS надо относиться серьёзно.

Кнутов: Польша со всего света собирает установки РСЗО

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов и отметил, что надо относиться к таким заявлениям серьёзно, даже если Польша не сможет реализовать все планы,

По его словам, часть планов поляки всё же выполнят. Когда они заявляли о задумке купить американский зенитно-ракетный комплекс "Патриот", многие к этому отнеслись со скептицизмом, но Варшава его купила. Анонсированное приобретение южнокорейских танков также не стоит недооценивать, уверен аналитик.

"Не надо думать, что Южная Корея в этом отношении — страна третьего мира. Это не так. Она давно готовится к войне с КНДР, поэтому ВПК там передовой. Ее танки — не "Абрамсы", но с британскими "Чэлленджерами" они могут тягаться. Это оружие сегодняшнего и даже завтрашнего дня", — подчеркнул эксперт.

Правда, обозреватель оговорился, что, с другой стороны, запросы Варшавы чересчур большие.

"Так, например, 500 HIMARS американцы при сегодняшних темпах будут делать 10 лет. Если поляки будут собирать установки со всего света, это им дорого обойдется, но штук 100 они собрать могут", — подытожил Кнутов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Сотоварищи дали Зеленскому выбор: катастрофа или трибунал

В докладе ангажированной Госдепом Amnesty International политологи увидели сигнал Зеленскому: или по-быстрому начинай контрнаступление, или уходи с поста и иди под суд.

Сотоварищи дали Зеленскому выбор: катастрофа или трибунал
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Силовые структуры
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Силовые структуры
Forbes: две из шести танковых бригад ВСУ существуют только на бумаге
Силовые структуры
ВС РФ вошли в село Благодатное на Николаевском направлении СВО
Любовь Степушова Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Общество
Галкин на концерте в Юрмале пошутил про Симоньян: "Через два часа умрёт"
Силовые структуры
10-й отряд спецназа ГУР МО Украины потерял не менее 9 человек в ходе СВО
"Отважные" дают боевикам ВСУ последний шанс сдаться
Силовые структуры
"Отважные" дают боевикам ВСУ последний шанс сдаться
Последние материалы
Заслуженная роскошь: автомобили из коллекции Конора Макгрегора
Шурыгин: Киев создал настоящий конвейер "пушечного мяса”
Yeni Safak: Западу понадобится не меньше пяти лет для отказа от топлива из РФ
В США поддержали слова основателя Pink Floyd об Украине: "Путин же предупреждал"
Дмитрий Гордон* ночью хотел бежать с Украины
Рогов: Запорожская область навсегда уходит из состава Украины
Эксперт: иностранные наёмники на Украине в окопы лезть не хотят
Власти Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре
Экс-разведчик США Риттер: Байден может остановить Зеленского одним звонком
Кнутов: Польша со всего света собирает установки РСЗО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников