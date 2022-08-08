Кнутов: Польша со всего света собирает установки РСЗО

К планам Варшавы приобрести у Южной Кореи тысячу танков и 500 реактивных систем залпового огня HIMARS надо относиться серьёзно.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов и отметил, что надо относиться к таким заявлениям серьёзно, даже если Польша не сможет реализовать все планы,

По его словам, часть планов поляки всё же выполнят. Когда они заявляли о задумке купить американский зенитно-ракетный комплекс "Патриот", многие к этому отнеслись со скептицизмом, но Варшава его купила. Анонсированное приобретение южнокорейских танков также не стоит недооценивать, уверен аналитик.

"Не надо думать, что Южная Корея в этом отношении — страна третьего мира. Это не так. Она давно готовится к войне с КНДР, поэтому ВПК там передовой. Ее танки — не "Абрамсы", но с британскими "Чэлленджерами" они могут тягаться. Это оружие сегодняшнего и даже завтрашнего дня", — подчеркнул эксперт.

Правда, обозреватель оговорился, что, с другой стороны, запросы Варшавы чересчур большие.

"Так, например, 500 HIMARS американцы при сегодняшних темпах будут делать 10 лет. Если поляки будут собирать установки со всего света, это им дорого обойдется, но штук 100 они собрать могут", — подытожил Кнутов.