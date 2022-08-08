Кнутов рассказал о тактике уничтожения систем HIMARS

Широко разрекламированная Пентагоном система HIMARS вовсе не является "волшебным оружием”, с этими ракетами прекрасно справляются российские ПВО "БукМ3".

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам директора музея войск ПВО, есть только одна проблема — "трудно понять, где находится HIMARS, чтобы перебросить туда "Буки”.

"Поэтому у нас был "Антонов мост”, когда в первый день мы сбили половину снарядов, потом сбили все, а на третий день прилетели все. Комплекс проработал два дня, а потом мы его куда-то перебросили, и старый комплекс не справился с задачей", — пояснил эксперт по ПВО.

Однако, считает Кнутов, есть более эффективный способ сбивать ракеты HIMARS — патрулирование всей линии фронта беспилотниками, 24 часа в сутки летающими на большой высоте:

"БПЛА передают данные батареям "Искандер” как только заметят РСЗО. А для искандеровских ракет дальность полета значения не имеет — они бьют на расстояние до 500 км. Их можно запускать с любой точки. Нам (союзным силам) надо больше беспилотников. Пока пусть будут иранские. И надо создавать собственное производство".