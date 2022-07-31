ВС России увеличили группировку высокоточных авиационных управляемых ракет класса "воздух-земля" и оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М". Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что это поможет "доставать" американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поступают для нужд ВСУ.
"Наша задача — уплотнить ПВО и сделать так, чтобы потери среди HIMARS были ощутимы. Пока американцы поставляют 10 HIMARS, мы за это время уничтожаем 12-15 этих установок и делаем их бессмысленными. Когда такой процесс будет налажен, в Пентагоне начнут говорить, что поставки не нужны", — сказал Кнутов в интервью "Украине.ру".
Однако в США, конечно, официально не свяжут такое решение с успехами ВС РФ, уверен эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.