Кнутов: чтобы поставки HIMARS стали бессмысленными, надо увеличить их потери

ВС России увеличили группировку высокоточных авиационных управляемых ракет класса "воздух-земля" и оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М". Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что это поможет "доставать" американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поступают для нужд ВСУ.

"Наша задача — уплотнить ПВО и сделать так, чтобы потери среди HIMARS были ощутимы. Пока американцы поставляют 10 HIMARS, мы за это время уничтожаем 12-15 этих установок и делаем их бессмысленными. Когда такой процесс будет налажен, в Пентагоне начнут говорить, что поставки не нужны", — сказал Кнутов в интервью "Украине.ру".

Однако в США, конечно, официально не свяжут такое решение с успехами ВС РФ, уверен эксперт.