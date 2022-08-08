Два энергоблока на Запорожской атомной электростанции работают не на полную мощность после обстрелов со стороны украинской армии.
Как пояснил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, ситуацию на АЭС контролируют российские специалисты, которые тесно взаимодействуют со штатными сотрудниками.
"Два реактора работают не на полную мощность", — подчеркнул Балицкий в эфире канала "Россия 24".
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на Запорожскую АЭС "самоубийством". Кроме того, он призвал прекратить удары по станции и допустить на её территорию специалистов МАГАТЭ. Удары по потенциально опасной инфраструктуре способны нанести вред всей Европе, убеждён генсек ООН.
Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в случае аварии на Запорожской АЭС "расхлёбывать" трагедию придётся на протяжении двух столетий.
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