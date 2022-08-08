Два блока Запорожской АЭС работают не на полную мощность после атак ВСУ

Два энергоблока на Запорожской атомной электростанции работают не на полную мощность после обстрелов со стороны украинской армии.

Как пояснил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, ситуацию на АЭС контролируют российские специалисты, которые тесно взаимодействуют со штатными сотрудниками.

"Два реактора работают не на полную мощность", — подчеркнул Балицкий в эфире канала "Россия 24".

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на Запорожскую АЭС "самоубийством". Кроме того, он призвал прекратить удары по станции и допустить на её территорию специалистов МАГАТЭ. Удары по потенциально опасной инфраструктуре способны нанести вред всей Европе, убеждён генсек ООН.

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в случае аварии на Запорожской АЭС "расхлёбывать" трагедию придётся на протяжении двух столетий.