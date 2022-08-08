Генсек ООН назвал атаки на ЗАЭС "самоубийством" и призвал прекратить удары

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС и допустить на станцию специалистов МАГАТЭ. По его словам, удары по потенциальной опасной инфраструктуре грозят всей Европе.

По мнению генсека, эксперты Международного агентства по атомной энергии должны оценить ситуацию на АЭС лично.

"Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции. Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию", — заявил глава ООН на брифинге в Токио.

Ранее Pravda.Ru цитировала требования к западной прессе посольства России в США прекратить нагнетать ситуацию и выпускать откровенно ложные русофобские заявления о том, что якобы российская сторона наносит удары по ЗАЭС.