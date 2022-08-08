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Генсек ООН назвал атаки на ЗАЭС "самоубийством" и призвал прекратить удары

Силовые структуры

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС и допустить на станцию специалистов МАГАТЭ. По его словам, удары по потенциальной опасной инфраструктуре грозят всей Европе.

Генсек ООН назвал атаки на ЗАЭС "самоубийством" и призвал прекратить удары

По мнению генсека, эксперты Международного агентства по атомной энергии должны оценить ситуацию на АЭС лично.

"Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции. Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию", — заявил глава ООН на брифинге в Токио.

Ранее Pravda.Ru цитировала требования к западной прессе посольства России в США прекратить нагнетать ситуацию и выпускать откровенно ложные русофобские заявления о том, что якобы российская сторона наносит удары по ЗАЭС.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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