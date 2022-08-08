Баранец рассказал об особенностях освобождения Соледара

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал о том, как проходит освобождение Соледара.

По словам полковника в отставке, у украинских солдат в Соледаре серьёзные укрепления, которые нельзя взять с налёта и без потерь, и российская армия старается не допускать ненужной гибели своих военных.

"Подавим вражескую артиллерию, чтобы она нам не мешала развертывать наступление. Да, мы зацепились за окраины завода Knauf, но его протяженность — два километра. Его цеха — это идеальный укрепрайон для отступающей армии. А мы должны беречь его величество солдата и офицера. Безмозгло лезть на хорошо укрепившегося противника нельзя. Это не наша тактика", — рассказал Баранец в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт добавил, что ВС РФ меняют тактику в зависимости от ситуации, при этом бережно относясь к мирным гражданам, делая всё возможное, чтобы они не пострадали.