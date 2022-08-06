Баранец: Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном

Политическое и военное руководство Украины ещё полтора месяца назад громко заявляло о сражении, которое ВСУ дадут союзным силам под Херсоном.

Но сейчас планы Генштаба поменялись, сообщил полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

По его словам, за последние недели на Херсонском направлении всё сильно поменялось.

"Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет и нас покрошат. Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу", — в интервью изданию "Украина.ру" сообщил эксперт.

По его словам, командование националистов поняло, что ВС РФ подготовились серьёзно и отказалось от наступления — знали, что потерпят разгромное поражение.

"Главком ВСУ Залужный сообщил, что "украинские войска отошли в районе Авдеевки". Он не стал использовать слово "отступили", чтобы меньше, извините за выражение, люлей получить от Зеленского из-за отвода войск", — сообщает аналитик.

Херсонская группировка бандеровцев, которую набирали для наступления, теперь уйдёт защищать Николаев, подытожил Баранец.