Минобороны РФ: на Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ произошёл скачок напряжения

На Запорожской атомной электростанции произошёл скачок напряжения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На брифинге он напомнил, что украинская армия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС в воскресенье, 7 августа.

"Произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции", — пояснил Конашенков.

Он добавил, что на территории АЭС сработала система защиты, которая отключила подачу электроэнергии. Как пояснили в Минобороны России, прибывшие на место ЧП пожарные оперативно ликвидировали задымление. Чтобы возобновить правильную работу станции, рабочим пришлось снизить мощность пятого и шестого энергоблоков до 500 МВт.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два блока АЭС работают не на полную мощность после атак ВСУ.